Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında, devlet desteğiyle evini tamamlayan Mehmet Demir’i yeni yuvasında ziyaret etti.

Ziyarette Demir ailesine “hayırlı olsun” dileklerini ileten Vali Varol, projenin sadece konut inşasıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda umutların ve yeni başlangıçların da inşa edildiğini ifade etti.

Vali Varol, devletin tüm imkânlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirterek, “Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, sağlam, güvenli ve sıcak yuvalarına bir an önce kavuşmaları için çalışmalarımız artarak sürecektir” dedi.

Kaynak : PHA