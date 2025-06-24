Sergi açılış programına Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol’un yanı sıra, İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Varol, sergiyi gezerek tarım, orman ve insan temalı fotoğraflarla ilgili bilgiler aldı. Vali Varol yaptığı açıklamada, toprağın, tarımın, ormanın ve suyun önemine dair sosyal ve bireysel duyarlılığın artırılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Tarım, hayvancılık, orman, toprak, su ürünleri, gıdaların işlenmesi ve korunması, hasat, üretici ve kırsal yaşam gibi birçok temayı yansıtan sergi, 26 Haziran’a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak : PHA