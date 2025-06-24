Sohbet havasında geçen kabulde, muhtarların köylerine ilişkin ihtiyaç ve taleplerini tek tek dinleyen Vali Varol, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulması adına iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Vali Varol görüşmede, “Köylerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için, toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biri olan ve vatandaşımıza en yakın idari birim olarak gördüğümüz muhtarlarımızla her zaman yapacağımız istişare ve doğru tespitlerle, en ücra köşeye kadar vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunmanın gayretinde olacağız,” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA