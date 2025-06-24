Yeni Mahalle’de bulunan parkta çevre düzenlemesi, peyzaj, sulama sistemi, oturma grupları ve yürüyüş yolları tamamen yenilendi. 330 metre uzunluğa ve yaklaşık 1.900 metrekare alana sahip yürüyüş yolu, modern zemin kaplamalarıyla baştan sona düzenlendi.

Açılış öncesinde bir açıklama yapan Başkan Tutdere, “6 Şubat’ta zarar gören 75. Yıl Koşu Parkı’mızı baştan sona yeniledik. Koşu ve yürüyüş parkurlarını modern zeminle donattık, genel bakımlarını tamamladık. Bu akşam hep birlikte yenilediğimiz parkımızda açılış yürüyüşünü yapacağız. Sporla, sohbetle ve sağlıklı bir yaşam için herkesi orada görmek istiyoruz.” dedi.

Kaynak : PHA