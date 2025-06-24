Adıyaman Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik denetim çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Gıda güvenliği, hijyen kuralları ve işyeri standartlarının yakından takip edildiği bu süreçte, Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde binlerce işyerini denetledi.

Bu kapsamda, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin göreve başladığı 1 Nisan 2024’ten 20 Haziran 2025’e kadar geçen sürede Adıyaman merkezde 2 bin 897 işyeri denetlendi. Bu denetimlerin 546’sı yalnızca ekmek fırınları ve unlu mamul üretimi yapan işletmelere yönelik olarak gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde hijyen kuralları, ürünlerin son kullanma tarihleri, işyeri ruhsatları, çalışanların kişisel hijyen koşulları gibi birçok başlık titizlikle incelendi. Fırın ve unlu mamul üretimi yapılan işletmelerde, fiyat tarifelerinin görünür noktalara asılması konusunda da uyarılarda bulunuldu. Zabıta ekipleri, fiyat şeffaflığının hem tüketici hakkı hem de piyasa istikrarı açısından önemine dikkat çekti.

Başkan Tutdere, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik ve güvenilir ürünlere ulaşması bizim önceliğimizdir. Zabıta ekiplerimiz denetimlerini büyük bir titizlikle sürdürüyor. Tüm esnaflarımızdan hem fiyat şeffaflığına hem de hijyen kurallarına azami özen göstermelerini bekliyoruz.” diye konuştu.

Kaynak : PHA