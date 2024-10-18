CİMER'e Gelen Şikayetler Üzerine Başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili olarak X hesabından yaptığı açıklamada, soruşturmanın 21 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve CİMER'e yapılan ihbarlar doğrultusunda Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldığını belirtti. Soruşturmada bugüne kadar gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'sinin tutuklandığını, diğer şüphelilerle ilgili yargılamanın devam ettiğini kaydetti.

Savcıya Yönelik Tehdit İddiaları

Bakan Tunç ayrıca, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'nın tehdit edilmesi üzerine de bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bu kapsamda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Bakan Tunç, bu soruşturmanın da titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Yargılama Süreci Devam Ediyor

Bakan Tunç, 47 şüpheli hakkında 16 Ekim 2024 tarihinde hazırlanan iddianamenin ardından yargı sürecinin devam ettiğini belirtti. "Bu soruşturma da çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir," ifadelerini kullanan Tunç, olayın ciddiyetine dikkat çekti.

Kaynak : PHA