İsmail Demir, gençleri hedef alan tehditlere karşı kamuoyunu ve yetkilileri göreve çağırdı

“Uyuşturucu ve Kumar Gençliği Esir Alıyor”

Toplumun sosyal medya aracılığıyla sıkça karşılaştığı üzücü manzaraların, şehrin manevi dokusuna ve gençliğine zarar verdiğini ifade eden İsmail Demir, şu sözleri kullandı:

“Son zamanlarda sosyal medyada sıkça karşılaştığımız, uyuşturucuya bulaşmış gençlerin görüntüleri ve bahis-kumar yüzünden intihar eden kardeşlerimizin haberleri bizleri derinden yaralıyor. O güvenle dolaştığımız sokaklarımız, maneviyatla yoğrulmuş mahallelerimiz bu hale nasıl geldi? Değerlerimiz sinsice yok ediliyor.”

“Torbacılar Kentte Cirit Atıyor”

Uyuşturucu satıcılarının açıkça kent merkezinde dolaştığına dair duyumlar aldıklarını belirten Demir, yetkililere çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“Kentimizde ‘torbacı’ olarak bilinen uyuşturucu satıcılarının açıkça cirit attığını duyuyoruz. Emniyet birimlerinden, valilikten, tüm yetkililerden bu konuda derhal önlem alınmasını talep ediyoruz. Gençliğimiz göz göre göre yok oluyor.”

“Kumar Borcu Can Alıyor”

Özellikle ekonomik kriz ortamında, bazı vatandaşların borçlarını kapatmak için yasa dışı yollara başvurduğunu ve bu durumun trajik sonuçlar doğurduğunu belirten İsmail Demir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ekonomik zorluklar nedeniyle borç batağına düşen vatandaşlarımız umutla bahis sitelerine yöneliyor. Ancak çoğu, borcunu ödeyeyim derken daha da batıyor, umudunu kaybedip intihar ediyor. Bu acı senaryolar Adıyaman’da yaşanıyor.”

“Bu Sorun Hepimizin Sorumluluğu”

Yalnızca devletin değil, tüm toplumun bu soruna karşı birlikte mücadele etmesi gerektiğini belirten Demir, partisinin bu konuda her türlü sorumluluğu almaya hazır olduğunu ifade etti:

“Uyuşturucu ve kumar illetine karşı el ele vermeliyiz. Biz Yeniden Refah Partisi olarak bu konuda üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız. Gençliğimizi yeniden ahlaklı, üretken, umutlu bireyler haline getirmek zorundayız.”

“Milli Görüş’ün Gençlik Projeleri Hazır”

Yeniden Refah Partisi’nin “Milli Görüş” çizgisinde geçmişten bugüne gençlere yönelik kapsamlı projeler hazırladığını vurgulayan Demir, bu projelerin toplumsal restorasyonda etkili olacağını belirtti:

“Milli Görüş hareketi dün olduğu gibi bugün de gençliğin yanındadır. Gençlerimize yönelik ahlaki, kültürel, sosyal gelişimlerini destekleyen projelerle geleceğe umutla bakan bir genç nesil inşa etmek mümkün.”

Toplumsal Seferberlik Çağrısı

Açıklamasının sonunda tüm kamuoyuna seslenen İsmail Demir, Adıyaman’ın gençlerinin ve geleceğinin korunması için topyekûn mücadeleye çağrı yaptı:

“Geleceğimiz elden gidiyor. Ailesinden, okulundan, hayatından koparılan bir gençliği seyredemeyiz. Gelin bu toplumsal yarayı birlikte saralım.”

Kaynak : PHA