Başkan Hasan Nusret Düşük, eğitimden istihdama gençliğin sorunlarını gündeme taşıdı

Gençliğin sesi Ankara’da yankı buldu

Dernek Başkanı Hasan Nusret Düşük, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Resul Kurt, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, 6 Şubat depreminin ardından özellikle genç nüfusun karşılaştığı sorunlar, işsizlik, barınma, gönüllülük faaliyetleri, sosyal alan eksikliği gibi başlıklar ele alındı.

“Gençlerin karşı karşıya kaldığı yapısal sorunları ve geleceğe dair beklentilerini yerel verilerle paylaştık” diyen Başkan Düşük, Adıyamanlı gençlerin sadece mağduriyet değil, çözüm üretme iradesiyle de ön plana çıkmak istediğini ifade etti.

Ortak projeler için iş birliği mesajı

Yapılan görüşmelerde Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ve milletvekilleri, gençlerin sosyal, kültürel ve ekonomik hayata aktif katılımını destekleyecek projelere destek sözü verdi. Ayrıca Genç Nesiller Derneği ile önümüzdeki dönemde gençlere yönelik ortak organizasyonlar yapılması konusunda mutabakata varıldı.

“Gençlerin enerjisini ülke kalkınmasına yönlendirmek hepimizin görevi” diyen yetkililer, Adıyaman özelinde gençliğin önünü açacak çalışmalara önem verdiklerini dile getirdi.

Üst düzey bürokratlara da ziyaret

Ziyaretler yalnızca bakanlık ve milletvekilleri ile sınırlı kalmadı. Genç Nesiller Derneği heyeti, önceki dönem Adıyaman Valisi ve Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Çuhadar, TİGEM Finans Yönetim Dairesi Başkanı Ramazan Oruç, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yasin Barutçu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Kaynaklı Afet Risklerini Azaltma Dairesi Başkanı Davut Şahin’i de ziyaret etti.

“Deprem sonrası gençler daha aktif olmalı”

Heyet adına açıklamalarda bulunan Başkan Hasan Nusret Düşük, özellikle 6 Şubat depreminin ardından gençliğin şehri yeniden inşa sürecinde daha görünür olması gerektiğini vurguladı.

“Adıyamanlı gençler sadece destek bekleyen değil, çözümün bir parçası olmak isteyen bireylerdir. Bunu anlatmak ve kurumlarımızla bu anlayış üzerinden bağ kurmak için Ankara'daydık.”

Düşük, ayrıca deprem sonrası Adıyaman’da görev yaparak halkın yanında olan Davut Şahin’e de özel olarak teşekkür ettiklerini belirtti.

Devlet erkânından tam destek

Gerçekleştirilen temaslar kapsamında, Genç Nesiller Derneği’nin faaliyetleri devlet erkânı tarafından takdirle karşılandı. Başkan Hasan Nusret Düşük’e gençliğe yönelik sorumluluk bilinci ve aktif sivil toplum çabası için teşekkür edilirken, çalışmalarının artarak devam etmesi temenni edildi.

Kaynak : PHA