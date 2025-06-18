DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Adıyaman’dan Çevre Bakanlığı’na seslendi: “Depremzede yurttaşlara yeni mağduriyet yaşatmayın”

“Adıyaman’da hâlâ yıkıntılar kaldırılmadı, başvuru süresi bitiyor”

Milletvekili Bozan, Atatürk Bulvarı üzerinde yıkımı süren bir binanın önünden yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023’te yaşanan büyük depremin üzerinden 28 ay geçmesine rağmen, Adıyaman’da hala molozların kaldırılmadığını ve kalıcı konutların teslim edilemediğini belirtti. Bozan, yerinde dönüşüm başvurularının ise 30 Haziran 2025’te sona erecek olmasının halkta büyük bir kaygıya neden olduğunu söyledi.

“28 ayda Adıyaman’da depremin yıkıntılarını dahi tamamen kaldıramayan iktidar, yerinde dönüşüm projesi için halka verdiği son süre 30 Haziran. Söz verdiği sürede konutları teslim edemeyen iktidar, şimdi de 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi desteği sunduğu projeyi sonlandırmak istiyor. Bu halkı cezalandırmaktır.”

“Belediyelerden belge alamayan, hisse sorunu yaşayan başvuramıyor”

Bozan, yerinde dönüşüm başvurularında karşılaşılan bürokratik engellere dikkat çekti. Özellikle belediyelerden istenen belgeler, tapu hissedarları arasında yaşanan ihtilaflar ve teknik eksikliklerin çok sayıda depremzedenin sürece dahil olmasını engellediğini kaydetti.

“Deprem sonrasında hasar gören bina sahiplerinin gerek belediyelerden, gerek hisse anlaşmazlıklarından ve bürokratik engellerden dolayı başvuru sürecine yetişemeyeceklerini gayet iyi biliyorsunuz.”

“Bakanlığa açık çağrımızdır: Süre uzatılsın, destekler artırılsın”

Ali Bozan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yaptığı çağrıda, iki temel talebi dile getirdi:

Yerinde dönüşüm hibe ve kredi miktarlarının güncel ekonomik koşullara uygun hale getirilmesi,

30 Haziran olarak belirlenen son başvuru tarihinin en az bir yıl uzatılması.

“O yüzden hem verilen hibe ve kredi oranlarını enflasyon oranında artırın! Hem de başvuru süresini en az 1 yıl uzatın! Aksi takdirde Adıyaman, Hatay ve Maraş başta olmak üzere depremden zarar gören yurttaşlara bir mağduriyet daha yaşatacaksınız. Bu mağduriyeti ortadan kaldırın!”

Üç gündür Adıyaman’da temaslarda bulunuyor

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan’ın üç gündür Adıyaman’da çeşitli temaslarda bulunduğu, depremzedelerle bir araya geldiği ve halkın taleplerini dinlediği öğrenildi. Yerel kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Bozan’ın temaslarını önümüzdeki günlerde Meclis gündemine de taşıması bekleniyor.

Kaynak : PHA