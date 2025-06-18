Mustafa Alkayış, 2024 yılı itibarıyla tamamlanan gençlik ve spor projelerini kamuoyuyla paylaştı

“Geleceği Yeniden İnşa Ediyoruz”

2023 depremlerinden en ağır şekilde etkilenen illerden biri olan Adıyaman’da yalnızca fiziksel yaraların sarılması değil, sosyal kalkınmanın da hedeflendiğini belirten Alkayış, “Geleceği yeniden inşa ediyoruz” ifadesiyle yatırımların kapsamına dikkat çekti.

Milletvekili Alkayış, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“2023 depremlerinden en ağır şekilde etkilenen illerimizden biri olan Adıyaman’da, yalnızca yaraları sarmakla kalmıyor; geleceği yeniden inşa ediyoruz. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle il genelinde önemli projeler hayata geçirilmiştir.”

2024 Yılı Spor ve Gençlik Yatırımları

Milletvekili Mustafa Alkayış, 2024 yılı itibarıyla Adıyaman’da tamamlanan ve devam eden gençlik ve spor projelerini şu şekilde sıraladı:

✅ Merkez Fatih Spor Salonu hizmete açıldı.

✅ Gerger, Samsat, Çelikhan, Sincik ve Tut ilçelerine Gençlik Merkezleri ve Genç Ofisler kazandırıldı.

✅ Gölbaşı Gençlik Merkezi ve Besni Yarı Olimpik Yüzme Havuzu tamamlanarak hizmete sunuldu.

✅ Merkez ve ilçelerde toplam 11 adet sentetik çim futbol sahası bakım ve onarımdan geçirildi.

✅ Yeni Mahalle Tenis Kortları’nın zemini tamamen yenilendi.

✅ GSB Yurtlarının bakım ve onarımları tamamlandı; öğrencilerin daha konforlu ortamlarda barınması sağlandı.

“Gençliği Merkeze Alan Kalkınma Anlayışı”

Mustafa Alkayış, yapılan her yatırımın gençliği merkez alan bir kalkınma anlayışının ürünü olduğunu belirterek, “Gençlerimize sporla, kültürle, bilimle iç içe büyüyebilecekleri modern alanlar sunuyoruz” dedi.

“Tüm bu yatırımlar, gençliğimizi merkeze alan kalkınma anlayışımızın sahaya yansımasıdır. Gençlerimize sporla, kültürle, bilimle iç içe büyüyebilecekleri modern alanlar sunuyoruz.”

Teşekkür ve Vefa Mesajı

Alkayış, açıklamasında desteklerinden dolayı başta Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti:

“Bu önemli yatırımların ilimize kazandırılmasında büyük destek sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Dr. Osman Aşkın Bak’a, Adıyaman milletvekillerimiz Sn. Resul Kurt’a, Sn. İshak Şan’a ve Sn. Hüseyin Özhan’a, bakan yardımcılarımıza, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm personele gönülden teşekkür ediyorum.”

“Kararlılıkla Yolumuza Devam Edeceğiz”

Açıklamasını, gençliğe yönelik yatırımların artarak süreceğini belirterek tamamlayan Alkayış, “Adıyaman’ın güçlü yarınları için her alanda olduğu gibi gençlik ve spor alanında da çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir” dedi.

Kaynak : PHA