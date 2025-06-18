Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen program, öğretim üyelerine çağdaş tıp eğitimi yaklaşımlarını sundu

Katılımcılara Uygulamalı Eğitim Verildi

Üç gün süren programda; Erciyes Üniversitesi’nden alanında uzman akademisyenler Prof. Dr. Zeynep Baykan, Prof. Dr. Mustafa Mümtaz Mazıcıoğlu, Doç. Dr. Elif Deniz Şafak ve Prof. Dr. İskender Gün eğitim verdi. Kurs kapsamında, tıp fakültesi öğretim üyelerinin eğitim becerilerinin geliştirilmesi, çağdaş tıp eğitimi yaklaşımlarının tanıtılması ve mesleki gelişimlerine katkı sağlanması hedeflendi.

Eğitim süresince özellikle şu başlıklar ele alındı:

Yetişkin eğitimi ilkeleri

Öğrenme-öğretme yöntemleri

Ölçme-değerlendirme teknikleri

Etkili sunum becerileri

Grup çalışması ve geri bildirim uygulamaları

Katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimlerle süreçlere aktif olarak katılım sağladı.

Akademik Personel Belgelerini Aldı

Programın sonunda düzenlenen kapanış töreninde, eğitime katılan öğretim üyelerine “Katılım Belgesi” takdim edildi. Eğitim sürecine katkı sağlayan Erciyes Üniversitesi akademisyenlerine ise “Teşekkür Belgesi” sunularak katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Bilgi Paylaşımı ve Akademik Dayanışma Vurgusu

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi yetkilileri, gerçekleştirilen bu kursun akademik camia içinde bilgi paylaşımını güçlendirdiğini, aynı zamanda öğretim üyelerinin çağdaş eğitim tekniklerine dair bilgi ve becerilerini artırdığını ifade etti.

Program, akademik gelişimi merkeze alan ve sürekli eğitimi destekleyen üniversiteler arası iş birliklerinin önemine bir kez daha dikkat çekerken, katılımcılardan da tam not aldı.

Kaynak : PHA