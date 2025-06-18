Emircan Ahmet Alsan: “Vatandaştan yana, ilkeli muhalefetin adresi oluyoruz”

Katılımda, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun Türkiye siyasetine getirdiği yeni bakış açısı ve partinin Adıyaman’daki etkili saha çalışmaları ile halkın somut sorunlarına dönük proje temelli yaklaşımının belirleyici olduğu ifade edildi.

Emircan Ahmet Alsan: “İlkeli ve yapıcı muhalefetin adresiyiz”

Katılım töreninde konuşan Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, Türkiye genelinde olduğu gibi Adıyaman’da da Anahtar Parti’ye yoğun bir ilgi olduğunu belirtti:

“Sayın Sevgi Kırıkdaş ve yol arkadaşlarının partimize katılması bizleri hem gururlandırdı hem de güçlendirdi. Türkiye genelinde siyasete olan güvenin sarsıldığı bir dönemde, halkın ihtiyaç duyduğu ilkeli, dürüst ve çözüm odaklı muhalefeti hayata geçiriyoruz. Eleştireceğimiz zaman eleştiriyoruz ama doğru yapılan işlere de destek olmaktan çekinmiyoruz. Böyle bir siyasi anlayışla hareket ettiğimiz için halkımızın teveccühü her geçen gün artıyor.”

Alsan, açıklamasının devamında “Her gün aramıza yeni arkadaşlarımız katılıyor. Halkın içinden gelen, halkın sesini siyasete taşıyacak kadrolarla büyüyoruz. Bugün burada aramıza katılan arkadaşlarımızla birlikte bu iddiamız daha da güçlenmiştir” dedi.

Sevgi Kırıkdaş Kimdir?

12 Temmuz 1984’te Adıyaman Merkez’de doğan Sevgi Kırıkdaş, dört çocuk annesi ve ev hanımı. Toplumun her kesiminde kadınların aktif olarak var olabileceğini göstermek amacıyla siyasete atılan Kırıkdaş, “Bir kadının her alanda yeterli olduğunu ve cinsiyet ayrımı olmadan birçok şey başarabileceğini göstermek istedim. Kadınların topluma katkı sağlayabileceği inancıyla siyasete adım attım” ifadelerini kullanıyor.

Adıyaman’ın Sorunlarına Net Teşhis

Depremin ardından şehirde ekonomik koşulların daha da zorlaştığını vurgulayan Kırıkdaş, işsizlik, altyapı yetersizlikleri ve sosyal hizmetlerdeki eksiklikleri Adıyaman’ın başlıca sorunları olarak görüyor. Yerel yönetimi devralmaları durumunda ilk projelerinin sağlık ve istihdam alanlarına yönelik olacağını belirten Kırıkdaş, “Barınmanın ötesinde, halkımızın sağlık ve geçim sıkıntılarını gidermek için çalışacağız” dedi.

Deprem sonrası yerel yönetimlerin kalkınma hamlelerini olumlu bulan Kırıkdaş, bu çabaların hızlandırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Fahiş Kira Artışlarına Tepki

Adıyaman’da artan emlak fiyatları ve kiraların halkı ciddi şekilde zorladığını belirten Kırıkdaş, bu konuda sıkı bir denetim ve düzenleme gerektiğini savundu. Eğitimdeki sistemsel sorunlara ve gençlerin önünü tıkayan sınav değişikliklerine dikkat çeken Kırıkdaş, tarım politikalarında ise çiftçilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Siyasette Hakkaniyet Vurgusu

Kırıkdaş, hükümetin ve muhalefetin halkın taleplerine yeterince duyarlı olmadığını dile getirerek, “Kararlar çoğu zaman halkın değil, siyasi menfaatlerin merkezinden alınıyor. Bu da toplumda güven kaybına neden oluyor” diye konuştu.

Kadınların Siyasetteki Gücü

Kadınların siyasette daha fazla yer alması gerektiğini belirten Sevgi Kırıkdaş, bu yolda ilham veren bir figür olma hedefini taşıyor. “Cinsiyet ayrımı olmadan başarıya ulaşabileceğimize inanıyorum. Kadınlar siyasetin öznesi olmalıdır” diyen Kırıkdaş, siyasette adaletin, cesaretin ve merhametin kadın eliyle daha da görünür olacağına inandığını vurguladı.

Kişisel Yaşam ve İlgi Alanları

Boş zamanlarında ailesiyle vakit geçirmeyi, yürüyüş yapmayı, kitap okumayı ve yemek yapmayı seven Kırıkdaş, en son Halit Ertuğrul’un Kendimi Buldum adlı kitabını okuduğunu, Yıldızlararası (Interstellar) filmini izlediğini belirtiyor.

“Halkın Umudu Olacağız”

Katılım töreninde yaptığı konuşmada halkın sevgisini kazanmanın ve onların ihtiyaçlarına cevap vermenin temel motivasyonları olduğunu belirten Sevgi Kırıkdaş, Anahtar Parti çatısı altında bu hedefi daha güçlü biçimde gerçekleştireceklerine inandıklarını söyledi.

Katılım töreni, parti rozetlerinin takılması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak : PHA