Alınan bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Kahta’ya iki kilometre mesafedeki Mülk Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ramazan Saray’a (60) ait 02 AN 840 plakalı otomobil evlerinin önündeyken el freni çekilmediği için kendi kendine hareket etmeye başladı. Durumu fark eden Ramazan Saray, otomobilin peşinden koşarak durdurmaya çalıştı. Otomobilin şarampole devrilmesiyle Ramazan Saray otomobilin altında kalarak ağır yaralandı. Kazayı gören ailesinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ramazan Saray’a olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ramazan Saray, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA