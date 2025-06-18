Alınan bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Asfalt Mahallesi’nde meydana geldi.

Ulu Cami yakınlarında 4 katlı binanın en üst katındaki evinin balkonunda mangal yapan Hüsne Selbisu'nun yaktığı ateş eve sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin uzun süre uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken ev kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangında ölen veya yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çevredeki vatandaşlar ise çıkan yangını seyrederken cep telefonu kamerası ile görüntülemeye çalıştı.

Kaynak : PHA