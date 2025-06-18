Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, depremden etkilenen kadınlar ve kız çocuklarına yönelik yeni destek projesini tanıttı. Bakan Göktaş, Adıyaman, Hatay, İstanbul ve Kocaeli’de 4 yeni kadın konukevi inşa edileceğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen ve yoğun göç alan illerdeki kadınlar ile kız çocuklarına destek olmak amacıyla başlatılan “Türkiye’de Depremlerden Etkilenen Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddete Karşı Önleyici ve Koruyucu Hizmetlerin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Projesi”nin tanıtım toplantısında konuştu.

Başkentte düzenlenen etkinlikte, Bakan Göktaş, depremlerin en çok kadınları ve kız çocuklarını etkilediğini vurgulayarak, “Şiddet riski altındaki ya da şiddete maruz kalmış her bireyin yalnız olmadığını hissetmesini istiyoruz” dedi.

YENİ KONUKEVLERİ VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

Proje kapsamında Adıyaman, Hatay, İstanbul ve Kocaeli’de 4 yeni kadın konukevi inşa edileceğini açıklayan Bakan Göktaş, 9 kadın konukevi ile 6 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nin bakım ve onarım yoluyla güçlendirileceğini belirtti. Bakan, projenin üçüncü ayağında, şiddet alanında çalışan personele yönelik kapsamlı eğitim programları düzenleneceğini, 40 personelin süpervizör olarak yetiştirileceğini ve ileri düzey terapi eğitimleriyle psikolojik destek hizmetlerinin yaygınlaştırılacağını ifade etti. Ayrıca, 6284 Sayılı Kanun kapsamında kadın çalışmaları yürüten kuruluşlara ve gönüllülere özel eğitimler planlandığını duyurdu.

Projenin son ayağında, kadınların sosyal ve ekonomik yönden güçlenmesine odaklanılacağını belirten Göktaş, Adana, Diyarbakır, Malatya, Hatay ve Gaziantep’te “Beceri Haritalama ve İhtiyaç Analizi” çalışması yapılacağını söyledi. Bu çalışma ile kadınların becerileri, ihtiyaçları ve desteklenebilecek alanlar tespit edilerek her ile özgü çözümler geliştirilecek.

“ŞİDDETE KARŞI SIFIR TOLERANS”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Şiddetin kendisiyle birlikte, şiddeti doğuran tüm sebepleri ortadan kaldırana kadar mücadele edeceğiz” sözlerini hatırlatan Bakan Göktaş, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planları’nın yol haritası olduğunu vurguladı. “Bu proje, yıllardır süregelen çalışmalarımızın önemli bir kilometre taşı olacak. ‘Şiddete karşı sıfır tolerans’ ilkemizle, kadınların potansiyellerini keşfetmelerini ve hayata özgüvenli bireyler olarak katılmalarını sağlayacağız” dedi.

Bakan Göktaş, deprem bölgesinden gelen mektuplarda kadınların “artık yalnız değilim” dediğini aktararak, projenin kadınlara ve kız çocuklarına yeni başlangıçlar sunacağını sözlerine ekledi.