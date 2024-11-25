“Eğitimin Gücüyle Toplum Sorunlarını Aşabiliriz”

Öğretmenlerin toplumdaki rolüne dikkat çeken Demir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hem eğiten, hem öğreten; manevi değerleriyle gelecek nesilleri aydınlatan, nesilden nesile, gönülden gönüle tüm hayatımıza dokunan öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Ancak yöneticilerin gözden kaçırdığı çok önemli bir unsur var: Toplumumuzdaki sorunların temelinde kötü bir eğitim sistemi yatmaktadır. Oysa yaşadığımız toplumdaki sorunların çözümü, iyi bir eğitimden geçer. Bu eğitimi veren değerli öğretmenlerimizin maddi ve manevi anlamda güçlendirilmesi şarttır.”

“Öğretmenlerin Özlük Hakları İyileştirilmeli”

Demir, öğretmenlerin haklarının iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, özellikle maaşların yaşam koşullarını karşılayacak düzeye getirilmesi gerektiğini dile getirdi:

“Acil olarak, başta özel okullarda çalışan öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizin özlük haklarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Aldıkları maaşların yarısı kiraya giden değerli öğretmenlerimizin gelirlerinin artırılması için var gücümüzle çalışacağız.”

“Öğretmenlerimiz Geleceğin Mimarlarıdır”

Eğitim sisteminin iyileştirilmesi ve öğretmenlerin desteklenmesinin önemine dikkat çeken Demir, şunları söyledi:

“Öğretmenlerimiz, toplumumuzun geleceğini şekillendiren mihenk taşlarıdır. Onların haklarını korumak, eğitimdeki sorunları çözmek ve geleceğe daha güçlü nesiller bırakmak için hepimiz sorumluluk almalıyız.”

“Öğretmenlerimizin Gününü Kutluyorum”

Demir, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Buradan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Öğretmenlerimizin fedakarlıklarını unutmadan, onlara daha iyi şartlar sağlamak için mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Kaynak : PHA