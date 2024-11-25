Milletvekili Kurt, yaptığı açıklamada, “Adıyaman ilimizdeki Kütüphane ihtiyaçlarına yönelik özellikle Merkez İndere, Kahta, Sincik, Çelikhan ve Gerger ilçelerimizde modern ve kapsamlı kütüphane binalarına duyulan ihtiyaç oldukça fazla. Bu ilçelerde halkımıza, gençlerimize ve öğrencilerimize daha iyi bir hizmet sunabilmek için kütüphane projelerinin hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır” dedi.

Kurt, “Bölgemizin kültürel gelişimine ve eğitime büyük katkılar sunacak bu projelerin bir an önce hayata geçmesini temenni ediyorum.” ifadesini kullandı.

Kaynak : PHA