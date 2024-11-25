Milletvekili Kurt, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Adıyaman’a olan ilgi ve alakasından dolayı Bakan Ersoy’a teşekkür etti.

6 Şubat depremlerinde Adıyaman’daki tarihi eser ve kültürel varlıkların önemli bir bölümünün hasar aldığını anımsatan Kurt, şunları kaydetti:

Depremde ağır hasar alan Adıyaman Ulu Camii, Kap Camii, Besni Kurşunlu Camii ve diğer tarihi cami ve yapıların ayağa kaldırılması için kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir.

Adıyaman Ulu Camii 6 Şubat bin yılın felaketinde tamamen yıkılmış, deprem sonrasında Rölöve ve restorasyon projeleri hazırlanmış, Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kuzey duvar askıya alınmış, söküm işlemleri tamamlanmıştır. Temel genişletme ve güçlendirme çalışmalarına başlanmıştır.

Cumhuriyet İlkokulu tarihi binası, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredildi. Bu binanın hem İl Kültür Müdürlüğü hem de müze olarak değerlendirilmesi planlanmaktadır. Bu süreç tamamlandığında, bina şehrimizin kültürel mirasını ve tarihini yansıtan önemli bir merkez haline gelecektir.

Mevcutta orta hasarlı olan betonarme Cumhuriyet İlkokulu Binası için güçlendirme projesi hazırlanırken, tarihi binanın karşılığı olarak Adıyaman’da iki yeni okulun inşasına da başlanmıştır.

Cumhuriyet İlkokulu Tarihi Binamızın restorasyonunu sağlayarak Adıyaman için önemli bir kültürel mirası ayağa kaldırıyoruz. Gerçekleştireceğimiz düzenleme ile de tarihi binamıza yakışır önemli bir misyon yüklemiş olacağız.”

Kaynak : PHA