Başkan Tutdere, eğitim hayatında iz bırakan öğretmenlerinden biri olan Koçali Köyü Ortaokulu’ndan emekli 71 yaşındaki Ahmet Yılmaz’ı Fatih Mahallesi’ndeki evinde ziyaret ederek Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Ziyarette Ahmet Yılmaz, öğrencisiyle gurur duyduğunu ifade ederek, Başkan Tutdere’nin milletvekilliği döneminde ve sonrasında da hizmetlerine devam edeceğine inandığını belirtti. Başkan Tutdere ise öğrencilik yıllarına ve Ahmet öğretmeninin eğitim hayatında bıraktığı derin izlere dair anılarını paylaştı.

Ahmet Yılmaz: “Sevgi Ve Saygının Olduğu Bir Dönemdi”

Başkan Tutdere’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ahmet Yılmaz, öğretmenlik yaptığı dönemin zorluklarını ve öğrenci-öğretmen dayanışmasını şu sözlerle anlattı:

“Öğrencilerimiz köy çocuğuydu, efendiydi, çalışkandı ancak çaresizlik vardı. Sabah okula gelen öğrencilerimiz, gün boyu aç kalıyordu. Evin önünde sofra kurup yemek verir, elimizden geldiğince destek olmaya çalışırdık. O dönemlerde sevgi ve saygı hakimdi. Öğrencilerime her zaman öncülük eder, onlara örnek olmaya çalışırdım. Eğitim, yalnızca ders vermekten ibaret değildi; öğrencilerimizle birlikte çalışır, onlara hayatı öğretirdik.”

Başkan Tutdere: “Ahmet Hocamız Cumhuriyet Değerlerine İnanan Bir Eğitim Neferiydi”

Ahmet Yılmaz’ın eğitimdeki katkılarını ve idealist duruşunu vurgulayan Başkan Abdurrahman Tutdere, “Ahmet hocamız, Cumhuriyet değerlerine inanmış, zorluklar karşısında yılmadan çalışan bir öğretmen profilidir. O dönemde eğitim imkânları kısıtlıydı, ancak hocamızın azmi ve gayreti sayesinde yüzlerce öğrenci eğitimle buluştu. Hem öğretmenimiz hem de köydeki diğer eğitimciler, bizlere temel değerlerimizi ve mücadele gücünü kazandırdı. Bugün Ahmet hocam nezdinde, Türkiye’nin dört bir yanında büyük fedakârlıklarla görev yapan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.” diye konuştu.

“Ahmet Hoca, Bir Bölgenin Kaderini Değiştiren Örnek Bir Öğretmendi”

Ziyaretinde, Ahmet Yılmaz’ın bir eğitimci olarak bölgeye yaptığı katkıları da anlatan Başkan Tutdere, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ahmet hocamız yalnızca öğretmenlik yapmadı; okulun inşasından çocukların eğitimine kadar her aşamada büyük bir özveri gösterdi. Onun tayiniyle köyümüzde okul açıldı ve birçok öğrenci meslek sahibi oldu. Bugün tıptan hukuka, her alanda başarı hikâyeleri olan arkadaşlarımız var. Bu başarılar, Ahmet hocamız gibi idealist öğretmenlerin eseridir.”

“Öğretmenlerimize Sahip Çıkmak Hepimizin Görevi”

Eğitimcilerin yaşadığı ekonomik ve sosyal zorluklara da değinen Başkan Tutdere, öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli yapı taşları olduğunu belirtti. Adıyaman Belediyesi olara öğretmenlerin yanında olduklarını dile getiren Başkan Tutdere, “Bugün öğretmenlerimiz çok zor koşullarda görev yapıyor. Ancak her biri büyük fedakârlıklarla binlerce çocuğu yetiştiriyor. Öğretmenlerimiz bizim kıymetlimizdir ve hak ettikleri değeri görmelidir.” dedi.

Başkan Tutdere, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğretmenleri hatırlatarak “Deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor ve saygılarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA