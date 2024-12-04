Çimenden, partinin kısa sürede önemli bir siyasi güç haline geldiğini belirterek, halkın Yeniden Refah Partisi’ne olan teveccühünün her geçen gün arttığını ifade etti.

"6 Yıl Önce Umudu Yeniden İnşa Ettik"

Çimenden, açıklamasında partinin 23 Kasım 2018’de kurulduğu gün verdikleri sözleri hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Altı yıl önce Aziz milletimize Yeniden Refah Partisi’nin kuruluşunu duyurduğumuzda, ehvenişerler yerine hayrın kendisinin geldiğini müjdeledik. Partimizin kurulmasıyla çaresizlik, umutsuzluk ve alternatifsizlik döneminin sona erdiğini söyledik. 'Artık umut var, artık çare var, artık Yeniden Refah var' diyerek yola çıktık."

"Seçimlerde ve Üye Sayısında Önemli Başarılar"

Çimenden, partinin ilk girdiği seçim olan 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde elde ettiği başarıya dikkat çekerek şu bilgileri verdi:

"İlk seçimimizde 1 milyon 500 binin üzerinde oy alarak, %2.9 oy oranıyla 5 milletvekilimizi meclise gönderdik. Bu, Milli Görüş’ün 21 yıl sonra yeniden mecliste temsil edilmesi anlamına geliyordu. 31 Mart yerel seçimlerinde ise %7 oy oranı ve 63 belediye ile Türkiye’nin üçüncü büyük siyasi partisi olduk. Tüm bu başarıları, medya ambargolarına, iftira ve algı operasyonlarına rağmen elde ettik."

"Türkiye’nin Üye Sayısında Üçüncü Büyük Partisi Olduk"

Partiye olan halk desteğinin üye sayılarına da yansıdığını belirten Çimenden, Yeniden Refah Partisi’nin kısa sürede Türkiye’nin en büyük üçüncü partisi haline geldiğini ifade etti:

"Partimizin üye sayısı 600 bine ulaştı. Her ay on binlerce vatandaşımız partimize katılıyor. Bu, halkın partimize olan güveninin bir göstergesidir."

"Yeniden Refah Partisi Türkiye’nin Ortak Değerlerini Benimseyen Bir Çatı"

Çimenden, Yeniden Refah Partisi’nin halkın her kesimine hitap ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye’nin ahlaki, sosyal ve ekonomik sorunlarının çözüm adresi Yeniden Refah Partisi’dir. Alevisiyle, Sünnisiyle, genciyle, yaşlısıyla, kadın ve erkeğiyle tüm vatandaşlarımız partimizde kendini bulmaktadır. Hak edenin hakkını aldığı, liyakatin esas alındığı, adaletin ve zenginliğin herkese sağlandığı bir yönetim anlayışını savunuyoruz."

"Tüm Halkımızı Bu Çatı Altında Buluşmaya Davet Ediyoruz"

Çimenden, açıklamasını şu çağrıyla sonlandırdı:

"Vatanına, milletine, tarihine ve değerlerine bağlı tüm vatandaşlarımızı Yeniden Refah Partisi çatısı altında buluşmaya davet ediyorum. Merhum Erbakan Hocamızın kurduğu Milli Görüş çizgisinde, 2018 yılında verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Türkiye’nin sorunlarını biliyor, çözümlerimizi ortaya koyuyoruz. Bu aziz millet, geçmişte olduğu gibi bugün de Yeniden Refah Partisi ile şahlanacaktır. Hep birlikte nice başarılı yıllara."

Çimenden, son olarak parti teşkilatlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, “Hep birlikte inanç, azim ve aşkla Adıyaman ve Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak : PHA