Bakanlıktan 3 Araç Hibe Edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kahta Belediyesi’ne hibe edilen araçlar, temizlik hizmetlerini güçlendirecek. Belediye filosuna eklenen araçlar şunlar:

1 adet süpürge aracı,

1 adet 13+1,5 m³ kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu,

1 adet 8 m³ kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu.

Bu yeni araçların, Kahta'nın temizlik çalışmalarında hız ve verimlilik sağlayarak ilçeyi daha yaşanabilir bir yer haline getirmesi hedefleniyor.

Japonya’dan Arama Kurtarma Aracı

Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında arama kurtarma aracı kazandı. Onaylanan proje ile alınan bu araç, afet ve acil durumlara hızlı müdahale imkânı sunacak ve ilçedeki can ve mal güvenliğini artıracak.

Başkan Hallaç: "Marka Şehir Vizyonuyla Çalışıyoruz"

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, araç filosunu genişletme çalışmalarının Kahta'nın gelişimi adına önemli bir adım olduğunu vurguladı. Başkan Hallaç, şu açıklamaları yaptı:

“Kahta için hizmet noktasında her türlü çalışmayı titizlikle sürdürüyoruz. Genişleyen araç filomuzla birlikte hizmet kalitemizi artırarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımızla Kahta’yı marka şehir vizyonuna taşımak için emin adımlarla ilerliyoruz.”

“50-60 Milyon Liralık Araç Alımı Planlıyoruz”

Başkan Hallaç, araç filosunu daha da güçlendirmek adına önümüzdeki süreçte önemli yatırımlar yapacaklarını belirtti. Hallaç, şöyle konuştu:

“Bu bir başlangıçtır. İlk 4 araçla başladık. Önümüzdeki dönemde kamyon, dozer ve kepçe gibi iş makinelerini kendi bütçemizle temin edeceğiz. Yaklaşık 50-60 milyon liralık bir araç alımı planlıyoruz. Siparişlerimizi önümüzdeki ay vereceğiz.”

Toplu Taşıma İçin Yeni Araçlar Geliyor

Kahta Belediyesi, toplu taşıma hizmetlerini de modernize etmeye hazırlanıyor. Başkan Hallaç, düşük tabanlı 8 metrelik toplu taşıma araçlarının önümüzdeki yıl hizmete gireceğini belirtti. Başkan, araç alımlarında emeği geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’a ve milletvekillerine teşekkür ederek, araçların Kahta’ya hayırlı olmasını diledi.

Kaynak : PHA