"TSO ve Mali Müşavir Odaları Başkanlarından Ortak Ziyaret"

ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu’na ziyarette Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Adıyaman Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Aziz Çelik ve Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdullah Kalın eşlik etti.

"Mücbir Sebep Süresi Uzatılmalı"

Ziyaretin ana gündem maddesi mücbir sebep süresinin uzatılmasıydı. Başkan Torunoğlu, deprem bölgesindeki ekonomik hayatın normale dönmesi için mücbir sebep süresinin devam etmesinin kritik önem taşıdığını vurguladı. Şunları kaydetti:

“Bölgenin insanı olan Bakan Yardımcımız Ahmet Aydın’a yakın ilgisi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Mücbir sebep hali 30 Kasım itibarıyla sona erdi ancak bu durum, deprem etkisinden daha büyük mağduriyetler yaratabilir. Mücbir sebep süresinin, iş yerleri ve konutlar teslim edilip şehirlerimiz normale dönene kadar uzatılması gerektiğini ilettik. Bu talebin yalnızca ekonomik değil, vicdani bir mesele olduğunu ifade ettik.”

Torunoğlu, şehirlerde mali müşavirlerin sağlıklı koşullarda çalışamadığını, birçok iş yerinin de bu süreçte faaliyetlerine devam edemediğini belirtti. Sürenin sona ermesinin ticari hayatı durma noktasına getireceğini ve iflasların kaçınılmaz olacağını söyledi.

"Göç ve İş Gücü Konusunda Çözüm Önerileri"

Başkan Torunoğlu, depremin ardından yaşanan nitelikli göçe dikkat çekerek, iş gücünü bölgede tutmak için çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti. Torunoğlu, işverenin çalışanları için devlete ödediği payın geri çalışanlara ödenmesi gerektiğini dile getirerek, bu önerinin bölgedeki iş gücü kaybını önlemede etkili olacağını belirtti.

"Ekonomik Desteğin Sürekliliği Şart"

Ziyaret sonunda, mücbir sebep halinin devam etmesi ve ticari faaliyetlerin desteklenmesi konusundaki taleplerin dikkate alınması gerektiği vurgulandı. Başkan Torunoğlu, “Mücbir sebep süresinin sona ermesi durumunda ekonomik kayıplar artacak ve bölgemizin toparlanması daha da zorlaşacaktır. Yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz,” dedi.

Kaynak : PHA