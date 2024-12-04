Halk Kart Uygulaması ile İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Toplantıda, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımlarda daha etkili olunması amacıyla Halk Kart uygulamasının hayata geçirilmesine karar verildi. Başkan Tutdere, sosyal yardımlarda şeffaflığı artıracaklarını belirterek şunları söyledi:

"Kim yardıma muhtaçsa karar alacağız, bu ailelere belediye olarak kart vereceğiz. Bu yardımların daha adil olması için listeleri düzenli güncelleyeceğiz ve vatandaşlarımızın taşınmazları gibi detayları dikkatle inceleyeceğiz."

Mara ve Musalla Mahallelerinde Belediyeye 12 Konut Kazandırıldı

TOKİ ile yapılan görüşmeler sonucunda Mara ve Musalla Mahallelerinde yapımı süren konutlardan 12’si Adıyaman Belediyesi'ne kazandırıldı. Başkan Tutdere, bu anlaşmanın belediye kaynaklarının etkin kullanımı için önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, "Arsamızın bedelini tahsil ederek hem de güncel tutarları alarak bu konutları belediyemize kazandırdık," dedi.

Raysız Tramvay Projesi ile Ulaşımda Çığır Açan Adım

Başkan Tutdere, Çin CRRC firması ile Raysız Tramvay Teknolojisi (ART) projesi için protokol imzalandığını duyurdu. Adıyaman’ın ulaşım altyapısını güçlendirecek olan bu projede, elektrikli ve çevre dostu toplu taşıma araçları kullanılacak.

"Çinli yetkililer ve Metro İstanbul’un desteğiyle, mevcut güzergâhlarda fiziki değişiklik yapmadan, yalnızca durak ve istasyon ekleyerek bu araçları kullanmayı planlıyoruz," ifadelerini kullandı.

Toplu Taşımada Kartlı Sisteme Geçiş

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Adıyaman’da toplu taşıma araçlarında kartla ödeme sistemi hayata geçirilecek. Başkan Tutdere, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in sistem için gerekli cihazları hibe ettiğini ve montajın yıl sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

Amatör Spor ve Kütüphane Yatırımları

Amatör spor kulüplerine destek sağlanacağını belirten Başkan Tutdere, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde amatör spora yönelik yatırımlarımızı artıracağız,” dedi. Ayrıca, Adıyaman Üniversitesi karşısına ve Sümer Park içerisine iki yeni kütüphane kazandırılacağı müjdesini verdi.

Adnan Boynukara’dan Taziye Evi Projesi

Toplantıda, eski AK Parti Milletvekili Adnan Boynukara’nın Adıyaman’a bir taziye evi yaptıracağı açıklandı. Başkan Tutdere, "Şehrimize katkı sunmak isteyen herkesin yanında olacağız," dedi.

Kaynak : PHA