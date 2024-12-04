Belediye ve Kurum Temsilcileri Etkinlikte Buluştu

Düzenlenen etkinliğe Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, engelli bireylerin aileleri ve Cemre Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları katıldı. Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de özel bir gösteri düzenleyerek etkinliğe renk kattı.

“Engelli Bireylerin Sesini Çoğaltmalıyız”

Etkinlikte konuşan Cemre Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Beşir Canpolat, engelli bireylerin topluma kazandırılmasının önemine değinerek şunları söyledi:

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından engellilerin katkılarını, yeteneklerini ve başarılarını tanımak amacıyla farkındalık günü olarak kabul edilmiştir. Bugün, klişeleşmiş söylemleri bir kenara bırakarak, engelli bireyleri topluma kazandırmak için neler yapabileceğimizi düşünme günü. Onları bir şeyler yapabileceklerine inandırmak ve bu inancı sürekli kılmak en büyük amacımız.”

Canpolat, sadece fiziksel destekle sınırlı kalmayıp, insani ve sosyal gelişim için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti:

“Bugünkü etkinlikte Yazar Ceylan Bağcı’nın Severek Ayrılanlar kitabının imza gününü düzenleyerek, farklı bir perspektif sunmayı amaçladık. Engelli bireylerimizin seslerini çoğaltmalı, onların yeteneklerini ve hayallerini desteklemeliyiz.”

Anlamlı Gün Pasta Kesimi ile Sona Erdi

Etkinlik boyunca, Yazar Ceylan Bağcı, kitabını okuyucular için imzalayarak etkinliğin odak noktası oldu. Programın sonunda, hem 3 Aralık Dünya Engelliler Günü hem de yazarın imza etkinliği için pasta kesildi.

Cemre Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin düzenlediği bu anlamlı etkinlik, engelli bireylerin toplumla daha güçlü bağlar kurması için farkındalık oluştururken, Adıyaman halkı ve katılımcılar tarafından büyük takdir topladı.

Kaynak : PHA