Çelik, Suriye’deki muhalefetin arkasında Türkiye’nin olduğu iddialarını ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bu konudaki açıklamalarını sert bir dille eleştirdi. Çelik, "Bunların hepsi gerçek dışıdır, hepsi yalandır. Türkiye’nin oradaki varlığı meşru güvenlik çıkarlarına yöneliktir" dedi.

"Türkiye, Suriye'de Şiddetin Artmasını Arzulamıyor"

Özgür Özel’in Türkiye’nin Suriye’de komşu devletleri zayıflatmayı amaçladığı yönündeki açıklamalarına değinen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin ne İran’ı ne de Rusya’yı zayıflatmak ya da güçlendirmek gibi bir amacı yoktur. Suriye’deki varlığımız tamamen meşru güvenlik ihtiyaçlarımız doğrultusundadır. Türkiye’nin bu bölgede herhangi bir devlete veya gruba yönelik bir pozisyon aldığı iddiaları basiretsizce ve sorumsuzca yapılan açıklamalardır."

Çelik, Türkiye’nin Suriye’de çatışmaların artmasını veya şiddetin yükselmesini istemediğini vurgulayarak, Suriye’deki mevcut durumun büyük ölçüde Astana Süreci’nde alınan kararların ihlali ve rejim kaynaklı saldırılar nedeniyle oluştuğunu belirtti.

"Türkiye’nin Tahrik Ettiği İddiaları Asılsızdır"

Suriye’deki muhalefetin Türkiye tarafından desteklendiği iddialarına da yanıt veren Çelik, bu açıklamaların tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi:

"Türkiye’nin Suriye’de çatışmaları tahrik ettiği ya da desteklediği iddiaları yalandır. Şimdiye kadar birçok uluslararası mutabakatta belirlenen alanlar defalarca ihlal edildi. Bu saldırılar sonucu ciddi sivil kayıplar yaşandı. Türkiye burada tansiyonun yükselmesine sebep olan saldırılara karşı uluslararası muhataplarına defalarca uyarılarda bulunmuştur."

"Bize Verilen Sözler Yerine Getirilmedi"

Çelik, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerinin varlığına ilişkin açıklamalarda bulunarak, verilen sözlerin tutulmadığını ifade etti:

"Tel Rıfat ve Münbiç’te terör örgütlerinin varlığı sona erdirilecekti. Ancak bu sözler tutulmadı. Ayrıca, Türkiye olarak sınırlarımızın 30 kilometre ötesinde hiçbir silahlı unsur görmek istemediğimizi defalarca ifade ettik. Buna rağmen, verilen sözler yerine getirilmediği gibi bu unsurlar hâlâ bölgede tehdit oluşturmaktadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad’a Çağrısı Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beşar Esad’a yaptığı çağrıya ilişkin bir soru üzerine Çelik, Türkiye’nin iki ana önceliği olduğunu vurguladı:

"Birincisi, Türkiye’ye yönelik güvenlik tehditlerinin sona erdirilmesi. İkincisi ise, ülkemize yönelik yeni bir göç dalgasının oluşmamasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı bugün de geçerlidir. Bu yönde tüm uluslararası adımlar atılmaya devam ediyor."

"Türkiye’nin Meşru Güvenlik İhtiyaçları Var"

Türkiye’nin Suriye’deki varlığının meşru güvenlik ihtiyaçlarına dayandığını tekrarlayan Çelik, "Türkiye’nin Suriye politikasını gerçek dışı iddialarla eleştirenler, bölgedeki gerçeklikleri ve Türkiye’nin meşru çıkarlarını görmezden geliyor. Bizim politikamız, hem bölgesel barış hem de ulusal güvenliğimiz için sürdürülen bir çabadır" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik’in açıklamaları, Türkiye’nin Suriye politikasına yönelik eleştirileri yanıtlayan ve ulusal güvenlik önceliklerini vurgulayan bir içerik taşıyor. Çelik, bu kapsamda Türkiye’nin bölgedeki varlığının meşruiyetini savunarak, yapılan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu ifade etti.

Kaynak : PHA