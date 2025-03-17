Çimenden, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale Zaferi’ni anarken, bu zaferin bize kazandırdığı dersleri de hatırlamak zorundayız. Bu anmalar sadece bir tarihi hatırlama değil, o ruhu yaşatma ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğudur. Çanakkale’de kazandığımız zafer, düşmana üstün silah gücümüzle değil, imanımız ve inancımızla elde edilmiştir. İşte buradan çıkaracağımız en büyük ders şudur: Bir ülkenin asıl gücü tankı, topu, silahı değil, milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanına sadakatle hizmet eden evlatlarıdır. Çanakkale, bu ruhla kazanılmış bir zaferdir ve bugün de aynı şuurla hareket etmemiz gerekmektedir."

"Çanakkale Ruhu, Türkiye’nin Teminatıdır"

Çimenden, Çanakkale Zaferi’nin yalnızca geçmişin bir hatırası değil, Türkiye’nin geleceğine ışık tutan bir rehber olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Ecdadımız, Çanakkale’de sadece topraklarımızı değil, inancımızı, bağımsızlığımızı ve hürriyetimizi savunmuştur. Bu nedenle, vatanını ve milletini seven herkes, yeni nesillerin milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetişmesine öncelik vermelidir. Bu değerleri zayıflatmak veya yok saymak, vatana ve millete yapılabilecek en büyük kötülüktür. Çanakkale Zaferi, inançlı ve şuurlu nesiller yetiştirmenin önemini bize bir kez daha hatırlatmaktadır. Biz de bu bilinçle hareket etmeli, gençlerimize bu şuuru aktarmalıyız."

"Şehitlerimize Minnet, Geleceğimize Sorumluluk"

Erkan Çimenden, açıklamasının sonunda, Çanakkale Zaferi’ni kazanan kahramanları rahmet ve minnetle anarak, şu mesajı verdi:

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale’de destan yazan tüm komutanlarımız olmak üzere, vatan uğruna şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Çanakkale ruhunu yaşatmak, onların bize bıraktığı en büyük mirastır. Bu ruhu koruyarak Türkiye’yi güçlü, bağımsız ve milli değerlerine bağlı bir şekilde yaşatacağız. Çanakkale’de nasıl ki inanç ve kararlılıkla zafere ulaşıldıysa, bizler de bugün aynı inanç ve azimle ülkemize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

Kaynak : PHA