Basın açıklamasında yaptığı konuşmada tütün üreticilerine destek mesajı veren Demir, şunları söyledi:

"Kıymetli tütün üreticilerim, kardeşlerim, kıymetli basın mensupları ve burada bulunan değerli dostlarım, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Bugün burada, üreticilerimizin sesi olmak ve haklı taleplerini dile getirmek için bulunuyorum. Bizler, Adıyaman'ın derdiyle dertlenen insanlarız. Tütün, bu toprakların alın teridir, ekmeğidir, geleceğidir. Bugün buradan açık ve net bir şekilde ifade ediyorum: Sonuna kadar tütün üreticilerimizin yanındayız!"

"Tütün Üreticileri Kaçakçı Değildir!"

Demir, tütün üreticilerinin karşılaştığı yasal düzenlemeler ve kısıtlamalar nedeniyle mağduriyet yaşadığını belirterek, bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getirdi:

"Cennet mekân Erbakan Hocamızın döneminde tütün üreticilerine yönelik ifade ettiği gibi, ‘Toprak damlarınıza kadar tütün ekebilirsiniz!’ İktidarımızda inşallah tütün üreticileri tekrar bolluk ve bereket içinde tütünlerini özgürce üretebilecek, kaçakçılık muamelesiyle karşı karşıya kalmayacaktır. Bizler, tütün üreticisinin emeğini, hakkını savunmaya devam edeceğiz."

"Adıyaman’ın Geçim Kaynağı Korunmalıdır"

Adıyaman’da tütün üretiminin yıllardır binlerce ailenin geçim kaynağı olduğunu belirten İsmail Demir, yerel üreticinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Tütün üreticisi, emeğiyle geçimini sağlayan, helal rızık peşinde olan insanlardır. Adıyaman’ın ekonomisini ayakta tutan, bu şehre değer katan üreticilerin hakları korunmalı ve mağduriyetleri giderilmelidir. Yeniden Refah Partisi olarak her zaman çiftçimizin, üreticimizin yanında olacağız."

Konuşmasının sonunda tütün üreticilerine destek mesajını yineleyen Demir, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Tütün üreticilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Allah’a emanet olun."

Kaynak : PHA