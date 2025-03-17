"Çanakkale, Türk Milletinin Emperyalizme Başkaldırışıdır"

Çanakkale Zaferi’nin tarihin en büyük destanlarından biri olduğuna dikkat çeken Emircan Ahmet Alsan, "Çanakkale, milletimizin iradesine ve vatanına sahip çıkışının simgesidir. Bu zafer, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda emperyalizme karşı verilen bir başkaldırıdır. Düşman orduları Çanakkale’ye geldikleri gibi gitmiş, milletimiz bağımsızlığını canı pahasına korumuştur" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyetimizin Ruhen Başlangıç Noktası"

Çanakkale Zaferi’nin, Kurtuluş Savaşı’nın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ruhen başlangıcı olduğunu belirten Alsan, "Cumhuriyetimiz, milletine, kaynaklarına ve milli kültürüne güvenen aydınlar ve kahraman komutanlar tarafından kurulmuştur. Atomu parçalamaya güçleri yetebilir, ama Türkiye’yi bölmeye güçleri yetmez!" dedi.

"Şehitlere Rahmet, Kahramanlara Minnet"

Mesajının sonunda Çanakkale’de mücadele eden kahramanlara duyduğu minneti dile getiren Alsan, şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale Ruhu, Cumhuriyet’in Temelidir"

"Bu vesileyle aziz şehitlerimizi, Çanakkale’nin Harbiye Nâzırı Enver Paşa’yı, Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk’ü, ‘Hey on beşli, on beşli’ diye arkasından ağıt yakılan vatan evlatlarını, Çanakkale’nin kurmay kadrosunu rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz."

Anahtar Parti teşkilatları olarak Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu önderliğinde, milli birlik ve beraberliği koruma kararlılığında olduklarını belirten İl Başkanı Alsan, "Türk milleti, tarih boyunca boyun eğmemiştir, eğmeyecektir. Çanakkale ruhu ile Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatacağız!" mesajını verdi.

Kaynak : PHA