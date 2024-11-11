Yavaş, iddiaların kamuoyunda algı operasyonu yaratmak amacıyla kasıtlı olarak çarpıtıldığını belirterek, ABB’nin harcamalarını detaylarıyla paylaştı ve "İktidar belediyeleri de harcamalarını çıkarsın. Hodri meydan!" ifadelerini kullandı. Açıklamada, Yavaş’a destek için Ankara’daki 16 ilçe belediye başkanı da yer aldı.

İddiaların Arkasında “Algı Operasyonu” Var

Yavaş, ABB’nin bazı konser organizasyonları için yüksek miktarlarda ödeme yaptığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Konser harcamalarıyla ilgili iddiaların, belediye içinde doğru olmayan bilgilerin sızdırılması ile başlatıldığını ifade eden Yavaş, “Bir hukukçu olarak ne araştırmadan ‘iftiradır’ diyebilirim ne de peşinen suçlayabilirim. Gerçekleri öğrenmek için tüm dosyaları inceliyoruz. Teftiş sürecimiz devam ediyor” dedi.

Ebru Gündeş Konseri ve Toplam Harcamalar

Yavaş, sıkça eleştirilen konser harcamalarına dair detaylar vererek Ebru Gündeş konserinde tüm ekibe yapılan ödemenin toplam 4 milyon 750 bin TL olduğunu belirtti. ABB’nin 67 ayda kültür, sosyal etkinlik ve konserler için toplam 810 milyon TL harcadığını belirten Yavaş, “Bu miktar, toplam bütçemizin yalnızca binde 6’sına denk geliyor” diyerek, kamu harcamaları açısından çok düşük bir oran olduğunu vurguladı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2021 yılından bu yana konser etkinlikleri için ayrılan bütçenin meclis onayından geçtiğini ifade eden Yavaş, harcamaların şeffaf bir şekilde kaydedildiğini ve her kuruşun hesabını vermeye hazır olduklarını belirtti.

"Kültür Bakanlığı 800 Milyon Harcıyor, Biz 810 Milyonu 67 Ayda Harcadık"

Yavaş, ABB’nin kültür ve etkinlik harcamalarının diğer kamu kurumlarıyla kıyaslanabilir olduğunu belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sadece bu yıl Kültür Yolu Festivali için 800 milyon TL bütçe ayırdığını ifade eden Yavaş, “Biz 67 ayda 810 milyon TL harcadık. Halkımızın parasını en iyi şekilde değerlendirdiğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Tüm belediyeler ve kamu idareleri de kendi harcamalarını açıklasın” diyerek meydan okudu.

ABB Meclisi’nde Onaylanan Bütçe ve Konserlerin Amacı

Yavaş, belediyenin konser bütçesinin ABB Meclisi’nde oy birliğiyle onaylandığını ve çoğunluğun iktidar partisi üyelerinden oluştuğunu belirtti. “Ankara halkına kültürel etkinlik sunmak, gençleri ve aileleri bir araya getirmek belediyemizin sorumluluklarından biridir. Milli günlerde düzenlenen etkinlikler, halkın moralini yükseltiyor. Bu nedenle konserleri halkımızın talepleri doğrultusunda düzenlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Halkın Parasıyla Şatafattan Uzak Yönetim Anlayışımız Var"

2019’dan bu yana görevde olduğunu hatırlatan Yavaş, önceki dönemin aksine şatafatlı harcamalardan kaçındıklarını söyledi. “Hiçbir açılışta fotoğrafım veya israf yaratan bir etkinlik yok. Görevde olduğum sürece Ankaralının parasını en verimli şekilde kullanmaya odaklandım,” diyerek, belediye harcamalarını açık ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla yürüttüklerini ifade etti.

Vergi ve Sigorta Borçlarıyla Mücadele

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borçları hakkında da bilgi verdi. ABB’nin bir kuruş vergi veya sigorta borcu olmadığını belirten Yavaş, belediyenin önceki yönetimden kalan yüksek faizli kredilerini ödediklerini ve 1.9 milyar dolar borç azalttıklarını söyledi. Bununla birlikte bazı belediye şirketlerinin vergi borçları olduğunu ancak bu borçların yapılandırılarak azaltılacağı bilgisini verdi.

Konser Eleştirilerine Karşılık: “Ankaralının Eğlenme ve Sosyalleşme Hakkı Var”

Ankara’daki konser eleştirilerine de değinen Yavaş, şunları söyledi: “Halkın sıkıntıdan uzaklaşmak ve sosyalleşmek için bu etkinliklere katılma hakkı var. Milli günlerde halkı bir araya getirerek kutlama yapmanın toplumsal birlik ve beraberlik açısından önemi büyük. Ankara’daki konserlere 80-100 bin kişi katılıyor. Bu rakamlar gösteriyor ki, bu tür organizasyonlar Ankaralıların ihtiyaçlarına karşılık veriyor.”

Belediye Meclisi’ndeki Kavgaya Özür

Geçtiğimiz günlerde ABB Meclisi’nde yaşanan gerginlik hakkında da konuşan Yavaş, “Tüm ülke ve Ankaralılardan özür diliyorum. Bu gerginlikler meclisin asıl amacına hizmet etmiyor. Bundan sonraki süreçte Ankara’ya odaklanarak uyum içinde çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Kaynak : PHA