Yayımlanacak listelerde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen iller ve mücbir sebep kapsamındaki mükellefler bu açıklamaların dışında tutulacak.

"Vergi Yüzsüzleri Listesi Ne Zaman Açıklanacak?"

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi borcunu ödemeyen veya belirli miktarın üzerindeki vergi cezaları kesinleşmiş mükelleflerin isimlerini duyuracağı "vergi yüzsüzleri" listesini, 15-31 Ekim tarihleri arasında tüm vergi dairelerinde yayımlayacak. Ayrıca, 1-15 Kasım tarihleri arasında Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde de bu listeye erişilebilecek.

"Kimler Listede Yer Alacak?"

Listeye dahil olacak mükellefler, 31 Aralık 2023 itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024’e kadar borcunu ödememiş olanlar arasında belirlenecek. Bu kapsama, vergi incelemesi sonucu cezası kesinleşmiş olan mükellefler de dahil edilecek. Ancak, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre yapılandırma süreci devam edenler listeye dahil edilmeyecek.

"Deprem İlleri Kapsam Dışında"

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Sivas'ın Gürün ilçesi kapsam dışı bırakıldı. Deprem bölgelerinde yer alan mükelleflerin vergi borçları, bu listeye alınmayacak.

Bu karar, depremden etkilenen mükelleflerin mali yüklerini hafifletmeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Adıyaman ve diğer deprem illerinde yaşayan vatandaşlar bu düzenlemeden yararlanarak borç açıklama sürecinden muaf tutulacak.

Kaynak : PHA