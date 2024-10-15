CHP cephesinden gelen açıklamalar, Anayasa'nın değiştirilemez maddelerine yönelik tartışmaların kabul edilemez olduğu yönünde oldu.

Gökçe Gökçen: "İlk Üç Madde Tartışılamaz"

CHP'nin Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Numan Kurtulmuş'un sözleriyle başlayan Anayasa değişikliği tartışmalarına ilişkin açıklamasında, Türkiye'nin mevcut Anayasa'sının ilk üç maddesinin tartışmaya açılmasına kesinlikle karşı olduklarını belirtti. Gökçen, "İlk üç maddeye dokundurtmayız" diyerek Anayasa’nın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez olduğunu düzenleyen 4. maddeye vurgu yaptı.

Gökçen, Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik sorunlara değinerek, halkın yaşadığı zorluklar karşısında hükümetin önceliğini Anayasa değişikliklerine vermesini eleştirdi. Gökçen, "Halk işsizlik, kadın cinayetleri ve çocuk istismarları gibi sorunlarla boğuşurken, hükümetin kendi iktidarını uzatmak için Anayasa tartışması başlattığını" ifade etti.

"Numan Kurtulmuş'un Açıklamaları ve Geri Adımı"

Numan Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi'ndeki konuşmasında “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür" ifadesinin değiştirilmesi gerektiğini ifade etmişti. Ancak Kurtulmuş, gelen tepkiler üzerine yaptığı yeni açıklamada, 3. maddeyle ilgili herhangi bir şey söylemediğini ve sözlerinin çarpıtıldığını belirtti. Kurtulmuş, konuşmasının yanlış anlaşıldığını savunarak, "Algı yönetimini kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

CHP’den Tepkiler: "Anayasa Masası Kurulamaz"

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel de Kurtulmuş’un sözlerine karşı sert bir açıklama yaparak, "Türkiye Cumhuriyeti devletiyle, milletiyle, ülkesiyle bölünmez bir bütündür. Tartışılamaz! Anayasa’nın ilk dört maddesi bizim kırmızı çizgimizdir" demişti. Gökçe Gökçen ise bu tartışmaların anayasanın uygulanmadığı bir ortamda yürütüldüğünü, anayasa değişikliğine karşı olduklarını vurguladı ve "Anayasa değişikliği değil, iktidar değişikliği gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Gökçen, ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un, Anayasa’nın 6. maddesinin de "değiştirilemez maddelere eklenmesi gerektiği" açıklamasına karşı çıktı. "Anayasanın uygulanmadığı bir ülkede anayasa tartışmaları yapılması anlamsızdır" diyen Gökçen, bu tartışmaların halkın gerçek sorunlarını örtbas etmek için yürütüldüğünü savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen’in açıklamaları, Türkiye’de Anayasa’nın değiştirilemez maddelerine yönelik tartışmalara CHP’nin kesin ve net duruşunu ortaya koydu. Gökçen ve CHP lideri Özgür Özel, bu değişiklik taleplerinin altında halkın gerçek sorunlarının göz ardı edildiğini belirterek, anayasa değil iktidarın değişmesi gerektiğini savundu. Gökçen, ayrıca bu süreçte iktidarın anayasa değişikliği üzerinden halkı kutuplaştırma ve kendi iktidarını sürdürme çabasında olduğunu dile getirdi.

Kaynak : PHA