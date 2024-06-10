Toplantıda, il merkez ve köylerinde TOKİ Kalıcı Afet Konutları'nın hak sahipleri, konut teslim süreçleri, altyapı çalışmaları ve sahadaki son durum ele alındı. Vatandaşlara farklı alanlarda verilen hizmetlerde yaşanan eksiklikler ve aksaklıklar masaya yatırıldı. Bu sorunların giderilmesiyle ilgili hususlar istişare edilerek çözüm önerileri değerlendirildi.

Ele Alınan Konular

TOKİ Kalıcı Afet Konutları: Hak sahiplerinin belirlenmesi ve konut teslim süreçlerinin hızlandırılması.

Altyapı Çalışmaları: Konutların bulunduğu bölgelerde altyapı çalışmalarının durumu ve eksikliklerin giderilmesi.

Hizmetlerdeki Eksiklikler: Vatandaşlara sunulan hizmetlerde yaşanan aksaklıkların tespiti ve giderilmesi için alınacak önlemler.

Gelecek Planlamaları: Bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar ve projelerin değerlendirilmesi.

Çözüm Önerileri ve Gelecek Planlamaları

Toplantıda, vatandaşların hizmetlerden en iyi şekilde yararlanabilmesi için alınması gereken tedbirler tartışıldı. Yetkililer, sahadaki çalışmaların hızlandırılması ve hizmet kalitesinin artırılması konusunda hemfikir oldu. Ayrıca, gelecekte yapılması planlanan projeler hakkında da bilgi alışverişinde bulunuldu.

Vali Dr. Osman Varol’un Açıklamaları

Vali Dr. Osman Varol, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. TOKİ Kalıcı Afet Konutları ve diğer projelerdeki eksiklikleri hızla gidererek, ilimizin her köşesine kaliteli hizmet ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Toplantıya, Vali Yardımcılarının yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri ve AFAD temsilcileri katıldı. Yetkililer, sahada yaşanan sorunlar ve bunların çözümleri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak : PHA