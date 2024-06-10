Kent genelinde temizlik çalışmalarını periyodik olarak sürdüren Kahta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hummalı bir çalışma gerçekleştirerek ilçeyi bayrama hazırlıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı topyekûn bayram temizliğinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı meydanlar, yollar, kaldırımlar, cami avluları, park, bahçeler, yeşil alanlar, mezarlıklar ve vatandaşın ortak kullanım alanları büyük bir titizlikle temizlenmeye başlandı.

Hem araçlarla hem de mobil ekip ile temizlik

Vatandaşların daha huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmeleri için yoğun bir temizlik çalışmasına giren Kahta Belediyesi, hem temizlik araçları ve hem de mobil ekiplerle kenti pırıl pırıl temizliyor. Yol süpürme araçları ve su tankerleriyle sokak ve caddeler tertemiz yıkanıyor, çöpler, moloz atıkları çevre ve görüntü kirliliğine neden olmayacak şekilde toplanıyor. Mobil temizlik ekipleri de araçların giremediği yerlerde, kaldırım ve orta refüjlerde çöpleri özenle temizlerken, Parklar ve mezarlıklarda ise çim biçme yabani ot temizleme çalışmalarını yerine getiriyorlar.

Mezarlıklar ve parklar temizlendi

Kahta Belediyesi, her bayram olduğu gibi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi de ilçe genelindeki mezarlıklar ve Parkları da bayrama hazırlıyor. Belediye ekiplerince yürütülen çalışmalarla mezarlıklar ve parklarda hem çöp temizliği, hem de yabani ot temizleme çalışmalarına başladılar.

Kaynak : PHA