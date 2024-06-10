Kahta Belediyesi Kültür Merkezi ve Sosyal Tesisleri Konferans Salonu’nda Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Temsilcileri Mustafa Akan ve Levent Çelik gözetiminde 242 üyeden 160 üyenin katılımıyla çoğunluğun sağlanmasının ardından genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda katılım sağlayan üyelerin seçimiyle oluşturulan divan başkanlığı tarafından 21 maddeden oluşan gündem maddeleri okunarak üyelerin oylamasına sunuldu. Yapılan oylamaların ardından Kahta Mega Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin inşaat yapımı 160 üyenin onayı ile karara bağlanarak yönetim kuruluna yetki verildi. Ayrıca tek liste ile seçime gidilen genel kurul toplantısında Murat Karayıldız, güven tazeleyerek tekrardan başkan seçildi.

Genel kurul toplantısı sonrasında tüm üyelere teşekkür eden Kahta Mega Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Murat Karayıldız, Kurban Bayramı’ndan hemen sonra inşaatın yapılacağı alanda iş makineleri ile düzenleme çalışmalarına başlayacaklarını, yapım konusunda birçok firma ile görüşmelerinin devam ettiğini, üyelerin menfaati doğrultusunda anlaşacakları firma ile hızlı bir şekilde yapım çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

Kahta Mega Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin ilçenin ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Karayıldız, “Büyük mücadeleler sonucunda ilçemize kazandırdığımız 333 iş yeri ve 4 sosyal tesisin yer alacağı karma sitemiz tamamlandığında, ilçemizin ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır. Bu da Kahta’nın sanayileşme ve ekonomik gelişimine önemli ivme kazandıracaktır. Son olarak esnafımıza düzenli bir çalışma alanı sağlayacak olan bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak : PHA