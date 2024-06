Boğaziçi Üniversitesi, Boğaziçi Lectures programında Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Dr. Khalid Bin Mohamed Al Attiyah ile TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Boğaziçi Fellow in Global Studies Dr. Hulusi Akar’ı ağırladı. Başbakan Yardımcısı Attiyah “Türkiye ile bizim ortaklığımız sıradan bir iş birliğinin çok ötesinde, stratejik bir ortaklık. Biz Katar olarak enerji, ticaret gibi her alanda Türkiye’yi desteklemeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.İSTANBUL (İGFA) - Boğaziçi Üniversitesi, çeşitli alanlarda küresel anlamda etkili olmuş isimleri Boğaziçi Lectures kapsamında ağırladığı programını sürdürüyor. Dünyanın ve Türkiye’nin karşılaştığı zorlukları ele almak, yeni bakış açıları sunmak ve yenilikçi çözümlere ilham vermeyi hedefleyen Boğaziçi Lectures programına TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Boğaziçi Fellow in Global Studies Dr. Hulusi Akar ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Dr. Khalid Bin Mohamed Al Attiyah konuk oldu.

AL ATTİYAH’I DAVET EDEN DR. HULUSİ AKAR’A TEŞEKKÜR ETTİ

Söyleşinin açılışında konuşan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Boğaziçi Lectures’ın uluslararası güvenlik ve diplomasi de dâhil olmak üzere akademik, bilimsel, kültürel ve önemli konuların derinlemesine incelenmesine öncelik verdiğini ifade etti:

“Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşleri Devlet Bakanı Dr. Khalid Bin Mohamed Al Attiyah’ı büyük bir şükran ve onurla karşılıyoruz. Dr. Al Attiyah, uluslararası güvenlik ve politikada önemli bir figür. Küresel ve bölgesel zorlukları ele almadaki derin katkıları ve liderliğiyle tanınıyor. Kendisinin deneyimi ve bakış açısı şüphesiz anlayışımızı zenginleştirecek ve Orta Doğu'daki küresel ve bölgesel zorluklar konusunda bizi bilgilendirecek. Dr. Akar ise Boğaziçi Üniversitesi’nde doktora derecesini tamamladı ve askeri ve siyasi kariyeri boyunca çok önemli roller oynadı. Dr. Akar'a üniversitemize olan desteği ve üniversitemiz adına Sayın Al Attiyah’ı davet ettiği için en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Gurur verici bir tarihe sahip Boğaziçi Üniversitesi, akademik mükemmelliğin ön saflarında yer almaya devam edecek.”

“TÜRKİYE İLE ORTAKLIĞIMIZI STRATEJİK BİR ORTAKLIK OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ”

Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Dr. Khalid Bin Mohamed Al Attiyah da Gazze’de Filistinlilere yönelik devam eden katliama dikkat çekti. Türkiye ve Katar’ın iki devletli çözümü birçok platformda birlikte savunduğunu vurgulayan Bakan Al Attiyah, iki devletin stratejik ortak olduğunun altını çizdi:

“Gazze’de yaşanan katliamın bir an önce durması ve Filistin’de iki devletli çözümün hayata geçmesi için Türkiye ve Katar olarak çalışıyoruz. Birçok platformda bunu dile getirirken, diplomatik girişimler de durmadan devam ediyor. Biz Türkiye ile ortaklığımızı sıradan bir iş birliğinin çok ötesinde, stratejik bir ortaklık olarak değerlendiriyoruz. Katar olarak enerji, ticaret gibi her alanda Türkiye’yi ve Türkiye’nin girişimlerini desteklemeyi sürdüreceğiz.”

“KRİZLERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN ORTAK ÇALIŞIYORUZ”

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Boğaziçi Fellow in Global Studies Dr. Hulusi Akar da Milli Savunma Bakanlığı yaptığı dönemde Al Attiyah ile yakın ve etkili çalıştıklarını ifade etti. Kendisinin de doktora çalışmalarını Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü bünyesinde tamamladığını hatırlatan Akar, Boğaziçi Üniversitesi’nin Türkiye’nin en iyi yükseköğretim kurumu olduğunu söyledi:

“Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde doktora çalışmalarımı tamamladım. Dostum Dr. Attiyah’ı da Türkiye’nin bir numaralı üniversitesi olan Boğaziçi’nde ağırladığımız için ayrıca mutluyum. Bakanlığım döneminde birçok önemli çalışmayı birlikte yürüttük ve şimdi de bu iş birliğimiz mevcut görevimde de devam ediyor. Gazze’de Filistinlilere yönelik sürdürülen katliamın bir an önce durdurulması için girişimlerimiz devam ederken, Orta Doğu’nun Suriye ve Yemen gibi diğer bölgelerindeki krizlerin çözümü için de ortak çalışıyoruz” diye konuştu.