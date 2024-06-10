Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen operasyonda İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bahçelievler Mahallesi'nde devriye gezen gezdikleri esnada şüphe üzerine 3 kişiyi takibe aldı. Polis ekiplerince yapılan baskında 3 şüpheli üzerinde yapılan aramada 176 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucular muhafaza altına alınırken gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA