Bolluk, bereket, paylaşma ve hoşgörünün simgesi olan Muharrem ayı kapsamında gerçekleştirilen programda, Vali Varol emniyet personeli ve vatandaşlarla bir araya gelerek aşure ikramında bulundu. Etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

Programda konuşan Vali Varol, Muharrem ayının manevi atmosferinin toplumun gönül bağlarını güçlendirdiğini belirterek, “Aşure geleneğimizin sofralarımızı bereketle, gönüllerimizi ise sevgiyle doldurmasını; milletimizin birliğine ve kardeşliğine vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA