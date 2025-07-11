Programa Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu Üyesi Mahmut Akgün, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin,Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Şirik, hayırsever Harun Yurt’un eşi Hülya Yurt ve protokol üyeleri katıldı. Törende 41 akülü sandalyenin 30’u il merkezindeki vatandaşlara teslim edilirken, kalan 11 sandalye ilçelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Vali Varol, anlamlı kampanyaya verdiği destek dolayısıyla Harun Yurt’un eşi Hülya Yurt’a teşekkür ederek plaket takdim etti. Konuşmasında, “Deprem sonrası uzuv kaybı yaşayan hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Bu dayanışma ruhu sayesinde hayatlar yeniden kuruluyor,” ifadelerine yer verdi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri sonrası başlatılan iyilik hareketine katkılarından ötürü Harun Yurt ve destek veren tüm hayırseverlere teşekkür edildi. Dağıtımı yapılan akülü sandalyelerin engelli vatandaşlar için hayırlı olması temenni edildi.

Kaynak : PHA