Deprem Sonrası Hizmet Kapasitesi Artırılıyor



6 Şubat depremlerinden sonra kentte başlatılan yeniden yapılanma ve iyileştirme çalışmaları kapsamında hizmet kalitesini artırmaya yönelik adımlar atan Adıyaman Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere satın alınan 3 adet yeni kamyonun, özellikle asfalt, saha ve hafriyat gibi altyapı çalışmalarında kullanılacağı bildirildi. Yeni kamyonların devreye alınmasıyla birlikte, yol yapım ve onarım çalışmalarının daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.



Öz Kaynakla Alındı, Şeffaflık Vurgusu Yapıldı



Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, alınan kamyonların tamamen belediyenin öz kaynaklarıyla temin edildiğine dikkat çekilerek, “Kamu kaynaklarının verimli ve şeffaf kullanımı bizim önceliğimizdir. Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere’nin vizyonuyla hareket ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.



Hizmette Kalite Ve Hız Artacak



Yeni araçların hizmete alınmasıyla birlikte sahada yürütülen çalışmaların hem hız hem de kalite açısından ciddi anlamda iyileşeceği vurgulandı. Yetkililer, “Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak adına araç filomuzu güçlendirmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Kaynak : PHA