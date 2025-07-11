Anaç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



‘Milyonlarca emeklinin onuruna hakarettir’



“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde DEVA Partisi Milletvekilimiz Sayın Elif Esen’in, milyonlarca emeklinin açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini vurguladığı ve en düşük emekli maaşının 35 bin TL olması gerektiğini dile getirdiği konuşması sırasında, AK Parti sıralarından yükselen kahkahalar, bu ülkenin vicdanında derin yaralar açmıştır.”



‘Gülenler, milletin karşısındadır’



Anaç açıklamasında, bu kahkahanın sadece bir milletvekiline değil, emekliye, yaşlıya ve alın teriyle geçinmeye çalışan herkese atıldığını belirterek şöyle devam etti:



“Bu kahkaha, ay sonunu getiremeyen milyonlarca emekliye atılmıştır.

Bu kahkaha, pazarda file dolduramayan, ilaçlarını yarım almak zorunda kalan, evinden çıkamayan yaşlılarımızın onuruna atılmıştır.

Bu kahkaha, yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş insanların göz göre göre yoksulluğa itilmesine atılmıştır.



Bugün Türkiye’de emekli olmak bir yaşam biçimi değil, bir hayatta kalma mücadelesidir.

16 bin liralık maaşla bırakın geçinmeyi, insanca yaşamak bile mümkün değildir.



Açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edilen emeklilerimizin sesi Meclis’te yükseldiğinde, gülenler sadece milletin değil, insanlığın da karşısındadır!”



‘Biz milletin tarafındayız’



DEVA Partisi olarak her zaman halkın, doğrunun ve adaletin yanında olduklarını vurgulayan Anaç, “Biz sofraya koyulamayan ekmeğin, ödenemeyen faturanın, alınamayan ilacın, ısınamayan evin, yalnız kalan yaşlının sesi olacağız. Bu millet, gözyaşlarıyla dalga geçenleri unutmayacak!” ifadelerini kullandı.



Ne olmuştu?



TBMM Genel Kurulu’nda, en düşük emekli aylığını 14.469 TL’den 16.881 TL’ye çıkaran torba kanun teklifinin görüşmeleri sırasında DEVA Partisi Milletvekili Elif Esen söz alarak, "Bugün insanca yaşanabilecek bir emekli maaşı en az 35 bin TL olmalıdır" dedi.



Bu sözlerin ardından AK Parti sıralarından yüksek bir kahkaha duyuldu. Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, bu kahkahaya tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:



“Burası kahkaha atılacak yer değildir, kahvehane değildir. Özel sohbet yeri de değil. Kahkaha atan milletvekilimizi dışarıya davet ediyorum… Piknikte değiliz, Genel Kurul’dayız; herkesten saygı bekliyoruz.”



Kahkaha atan milletvekili hakkında ise resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak olay Meclis tutanaklarına geçti ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Muhalefet partileri, yaşananları "halkın acısıyla alay" olarak nitelendirerek kınadı.

Kaynak : PHA