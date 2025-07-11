AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, sürecin devlet aklıyla yürütülen kararlı bir mücadelenin sonucu olduğunu belirterek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere bu kritik sürece destek veren tüm liderlere teşekkür etti.

"Bahçeli'nin çağrısı, Erdoğan'ın liderliği, milletimizin kararlılığı belirleyici oldu"

Sürecin en önemli dönüm noktalarından birinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı açık çağrı olduğunu ifade eden Resul Kurt, “Sayın Bahçeli’nin devlet ve millet eksenli kararlı duruşu, terörle mücadelede milli birlik iradesini güçlendirmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen bu süreç, devletimizin ve milletimizin ortak kararlılığıdır” ifadelerini kullandı.

“İmralı ve DEM Parti sürece sorumlu yaklaştı”

Resul Kurt, sürecin olgunlaşmasında farklı kesimlerin gösterdiği yapıcı tutumun önemine dikkat çekerek, “İmralı’dan gelen mesajlar, örgüt kadrolarına verilen net bir uyarı niteliğindedir. Aynı şekilde, DEM Parti’nin süreçteki sağduyulu ve sorumlu yaklaşımı da dikkat çekicidir. Silahların bırakılması yönündeki her adım, toplumda karşılık bulan bir beklentinin ifadesidir.

Herhangi bir provokasyon veya süreci akamete uğratacak davranışlardan kaçınılmalıdır.” dedi.

“Sırrı Süreyya Önder’in katkısı unutulamaz”

Açıklamasında kısa süre önce hayatını kaybeden eski TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e de değinen Kurt, “Merhum hemşehrimiz Sırrı Süreyya Önder’in geçmişte bu sürece verdiği katkılar da hafızalarda yerini korumaktadır. Farklı siyasi çizgilerde olsak da, ülkemizde silahların susmasına, akan kanın durmasına vesile olacak her samimi çaba değerlidir. Kendisini rahmetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

“Birlik ve kardeşlik kazandı”

Kaynak : PHA