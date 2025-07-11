Ziyarette, 8. Dönem Toplu Sözleşme süreciyle ilgili kapsamlı bilgilendirme yapılırken; teşkilat mensuplarıyla sağlık sektörüyle ilgili güncel gelişmeler, sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine istişare gerçekleştirildi. Sağlık çalışanlarının sahada karşılaştığı zorluklar, çalışma koşulları ve iyileştirme beklentileri not alınarak il düzeyindeki yöneticilere ve ilgili birimlere iletilmek üzere raporlandı. Genel merkez düzeyinde takip edilmesi gereken talepler de ayrı başlıklar halinde dosyalandırıldı.

Şube Başkanı Yakub Çelik, özveriyle görev yapan sağlık emekçilerine gösterdikleri ilgi, güler yüz ve içten muhabbet dolayısıyla teşekkür ederek, “Sağlık çalışanlarımızın sesi olmaya, sorunları çözüm mercilerine taşımaya ve sahadaki dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceğiz” mesajını verdi.

Sağlık-Sen teşkilatı olarak, çalışanların haklarını savunmak ve çalışma barışını desteklemek amacıyla yürütülen yerinde ziyaretlerin önümüzdeki süreçte farklı kurum ve bölgelerde de devam edeceği bildirildi.

Kaynak : PHA