İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı başlatılan uygulamada 11 kıraathane, ⁠4 kafe, ⁠10 park/bahçe, 1 oyun salonu, ⁠6 konteyner kent, ⁠4 okul çevresi ve ⁠2 yurt çevresi denetlendi.

Ayrıca denetimlerde toplam 563 şüpheli sorgulanırken, 176 araç kontrol edildi. Kurallara aykırı davrananlara toplamda 134 bin 681 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca yapılan sorgulamalarda aranan 1 şahıs yakalandı.

Polis ekipleri tarafından denetimlerin ve uygulamaların aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak : PHA