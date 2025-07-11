İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı başlatılan uygulamada 11 kıraathane, 4 kafe, 10 park/bahçe, 1 oyun salonu, 6 konteyner kent, 4 okul çevresi ve 2 yurt çevresi denetlendi.
Ayrıca denetimlerde toplam 563 şüpheli sorgulanırken, 176 araç kontrol edildi. Kurallara aykırı davrananlara toplamda 134 bin 681 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca yapılan sorgulamalarda aranan 1 şahıs yakalandı.
Polis ekipleri tarafından denetimlerin ve uygulamaların aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi.
Kaynak : PHA
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