2 Temmuz 2024 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 2024/187 sayılı Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile görev yerleri değişen Kahta, Gerger ve Samsat Kaymakamlarının onuruna verilen veda yemeğine katılan Vali Varol, tayini çıkan kaymakamlara başarılar diledi.

Hizmetlerinden ötürü teşekkür eden Vali Varol,"Tayini çıkan kaymakamlarımıza yeni görev yerlerinde aileleriyle birlikte huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyor, ilçelerimize verdikleri hizmetlerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz."dedi.



Kaynak : PHA