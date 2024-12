Geleneksel hale gelen ve her Salı günü gerçekleştirilen buluşmalarda Vali Varol, toplumun her kesiminden gelen vatandaşlarla bir araya gelerek onların istek ve şikayetlerine çözüm bulmaya çalışıyor.

Vali Varol, halk günü buluşmalarında vatandaşları bizzat kapıda karşılayarak onlarla birebir ilgileniyor. "İnsanı merkeze alan bir anlayışla hemşerilerimizin derdini derdimiz, sevincini sevincimiz biliyoruz" diyen Vali Varol, çözüm odaklı bir yaklaşımla vatandaşların sorunlarına derman olma gayretinde olduklarını belirtti.

Buluşmalar sırasında vatandaşların ihtiyaç, talep ve sorunlarını tek tek dinleyen Vali Varol, iletilen taleplerin kaydedilerek ilgili kurumlara iletilmesi ve gerekli çalışmaların hızla başlatılması için talimat verdi. Halk günü buluşmaları, sorunların çözüme kavuşturulması ve vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulması açısından önemli bir platform olarak değerlendiriliyor.

Vali Osman Varol'un bu duyarlı ve çözüm odaklı yaklaşımı, Adıyaman halkı tarafından takdirle karşılanıyor. Halk günü buluşmaları, vatandaşların devletle doğrudan temas kurabilmeleri ve sorunlarını yetkililere iletebilmeleri için etkili bir kanal olmaya devam ediyor.

