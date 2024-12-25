Hükümet konağının geçici olarak taşınması planlanan eski yüksekokul binasında incelemelerde bulunarak değerlendirmede bulunan Kaymakam Çağlar Partal,"Önümüzdeki günlerde mevcut hükümet konağımızın yıkımını gerçekleştireceğiz. Besni‘ye büyük değer katacak meydan projesi ile hükümet konağımız mevcut alan içerisinde tekrar inşaa edilecek. İnşaat sürecinde bu bina da hizmet vermeyi planlıyoruz şu an burada Abidin Tanrıkolu Anadolu Lisemiz eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyor. İkinci dönemle birlikte bu okulumuz Sarhan Mahallesi’nde yapımı tamamlanan kendi binasına geçecek. Böylelikle buraya hükümet konağını taşımamız eğitim öğretim faaliyetlerinde bir aksamaya yol açmayacaktır"dedi.

Kaynak : PHA