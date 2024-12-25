Belediye Başkanı M.Can Hallaç Başkanlığında düzenlenen toplantıya, Belediye Su işleri müdürlüğü, İller Bankası ve Ankara’dan gelen uzman heyetle birlikte ikinci isale hattı için değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kahta Belediye Başkanı M.Can Hallaç konuyla ilgili yaptığı açıklamada; Kahta Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler, İller Bankası ve Ankara’dan gelen uzman ekipler tarafından ilçenin su alt yapısını güçlendirmek için gerçekleştirdikleri keşif sonrası ekiple birlikte değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini ve ilçenin ikinci isale hattının güzergahı, teknik altyapısı ve proje detayları ele alındı.

Vatandaşlara daha kaliteli, sağlıklı ve kesintisiz su hizmeti sunmak için çalıştıklarını belirten Kahta Belediye Başkanı M.Can Hallaç,"Bu proje ile ilçemizin su sorunlarına kalıcı çözümler getirerek daha modern bir altyapı oluşturmayı amaçlıyoruz. İkinci isale hattı projesi, ilçemizin sürdürülebilir kalkınması ve yaşam kalitesinin artırılması adına atılmış önemli bir adımdır. Kahta Belediyesi olarak, altyapımızı güçlendirmek ve halkımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Toplantımızın ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum."dedi



Kaynak : PHA