Köy evleri projesi, 6 Şubat depreminin ardından başlatılan "güvenli ve dayanıklı yaşam alanları" oluşturma sürecinin bir parçası olarak hayata geçirildi. Boztepe Köyü'ndeki köy evlerinin tamamlanmasıyla birlikte hak sahibi vatandaşların kalıcı konutlarına yerleştirilmesi hedefleniyor.

"Köylerimizi Daha Güvenli ve Güçlü Bir Şekilde Yeniden İnşa Ediyoruz"

İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Vali Varol, depremin ardından başlatılan inşa çalışmalarının hızla devam ettiğini vurguladı. Amaçlarının, her vatandaşın güvenli ve dayanıklı bir yuvaya kavuşmasını sağlamak olduğunu ifade eden Vali Varol, şu sözleri kullandı:

“Bu topraklarda yaşadığımız en zorlu imtihan olan asrın felaketinin yaralarını sarmak için köylerimizin geleceğini daha güvenli ve güçlü bir şekilde yeniden inşa ediyoruz. Amacımız, son hak sahibi vatandaşımızı güvenli ve sıcak yuvasına yerleştirene kadar durmadan, dinlenmeden çalışmaktır."

Vali Varol, Boztepe Köyü'nde inşaatı tamamlanan evlerin çevre düzenleme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, bu süreçte köy sakinlerinin her türlü ihtiyacının karşılanması için gerekli adımların atılacağını dile getirdi.

Çevre Düzenleme Çalışmaları Başladı

Boztepe Köyü'nde köy evlerinin tamamlanmasının ardından, çevre düzenleme çalışmaları hız kazandı. Vali Varol, yüklenici firma yetkililerinden çevre düzenlemesine ilişkin bilgi aldı. Düzenleme çalışmaları kapsamında yol, kaldırım, bahçe düzenlemesi ve ortak kullanım alanlarının hazırlanacağı belirtildi.

"Her Vatandaşımıza Güvenli Bir Yuva Sağlayacağız"

Vali Varol, depremden etkilenen köylerin sadece fiziksel olarak değil, sosyal yaşam açısından da yeniden inşa edildiğini ifade etti. Yapımı tamamlanan köy evlerinin modern, dayanıklı ve güvenli olduğuna vurgu yapan Varol, hak sahibi vatandaşların huzurlu bir yaşam süreceğini belirtti.

"Boztepe Köyü Halkına Hayırlı Olsun"

İncelemelerin ardından Boztepe Köyü sakinlerine de seslenen Vali Varol, köy evlerinin bölge halkına hayırlı olmasını diledi. Varol, afetin etkilerinin tamamen silinmesi ve tüm hak sahiplerinin evlerine yerleşmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Köy evlerimizin Boztepe Köyü halkına hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Bu kapsamda, Adıyaman genelindeki köy evlerinin yapımı ve teslim sürecinin hızla devam ettiği, özellikle depremde zarar gören köylerin öncelikli olduğu bildirildi. Boztepe Köyü, bölgedeki yeniden inşa sürecinin önemli sembollerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Kaynak : PHA