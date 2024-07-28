Adıyaman Valisi Osman Varol, Hz. Hüseyin ve 72 yareninin Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman Alevi Kültür Dernekleri tarafından Yeni Mahalle Rıza Tanrıverdi Cem Evinde düzenlenen aşure lokması ve anma etkinliğine katıldı.

Her kesimden yoğun bir katılımın olduğu programda protokol üyeleri ile Alevi kanaat önderleri tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak, dünyaya birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Programda konuşan Vali Varol,"Bu topraklar ve bu coğrafya, sevgi ve hoşgörü medeniyetinin, birlikte yaşama kültürünün doğduğu, yeşerdiği ve dünyaya örnek teşkil ettiği topraklardır.

Kerbela’nın 1385’nci yıldönümü vesilesi ile bir kez daha Seyyid-i Şüheda İmam Hz. Hüseyin başta olmak üzere, Kerbela şehitlerine Allah'tan rahmet, bu mübarek ayda dökülen lokmaların, tutulan oruçların ve yapılan duaların milletimizin birliğine ve beraberliğine vesile olmasını diliyoruz."dedi.



Kaynak : PHA