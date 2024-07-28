Adıyaman'da, Alevi Kültür Dernekleri tarafından organize edilen Kerbela Şehitlerini Anma ve Aşure Etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Abdurrahman Tutdere, birlik ve beraberlik mesajları verirken, Ortadoğu ve Filistin’de devam eden savaş ve kargaşa ortamına dikkat çekti.

“İnsanlığın Kerbela’dan ders alması gerekiyor”

İnsanlığın Kerbela’dan ders alması gerektiğini vurgulayan Başkan Tutdere, "Kerbela, insanlığa gücü elinde bulunduranların adaletten uzaklaştıklarında ne kadar zalim olabileceklerini gösteriyor. İnsanlığın bundan ders alması gerekiyor ama bugün Ortadoğu'ya baktığımızda maalesef kan ve gözyaşının devam ettiğini, Filistin'de masum çocuklara, kadınlara, sivillere İsrail hükûmetinin acımasızca zulmettiğini görüyoruz. "Duamız, dileğimiz hem dünyada hem ülkede barışın, kardeşliğin hüküm sürmesi, katliamların yaşanmamasıdır. Bu vesileyle bir kez daha Kerbela'da ve 6 Şubat'ta yitirdiğimiz şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, aşuremizin birliğimize vesile olmasını temenni ediyoruz." dedi.

“Adıyaman farklı kültür, inanç ve dillerin bir arada yaşadığı gerçek bir Anadolu kentidir”

Dünyada huzurun sağlanması için barış ve kardeşlik hukukunun gerekliliğine dikkat çeken Tutdere, farklı kültür, din ve inançların bir arada yaşandığı Adıyaman’ı arzu edilen ortama örnek olarak gösterdi. Tutdere, sözlerine şöyle devam etti:

“Adıyaman, bütün farklı kültürlerin, dillerin, inançların bir arada yaşadığı gerçek bir Anadolu kentidir. Adıyaman'da Aleviler, Sünniler, gayrimüslimler, Kürtler, Türkler hep bir arada kardeş olarak yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi koruyup şehrimizi hep birlikte ayağa kaldıracağız, 6 Şubat'ın yaralarını birlikte saracağız. Bu lokmanın Adıyaman'ımızın birliğine vesile olmasını, hepinizin tuttuğu oruçların Hakk katında kabul olmasını diliyorum."

Açılış konuşmalarının ardından dualar edildi ve aşureler dağıtıldı.



Kaynak : PHA